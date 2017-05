Marion Grillparzer: Smart Aging

Ein Foodtrend folgt dem nächsten, eine neue Ernährungserkenntnis löst die gerade noch gültige ab. Was also noch glauben, woran sich halten? Die Erfolgsautorin Marion Grillparzer liefert mit ihrem Superfood-Kochbuch mehr als 150 Rezepte und Tipps für achtsames Altern mit Spaß: Anti-Aging Food für gesundheitsbewusste Genießer plus Meditation, Entspannung und Bewegung im ganzheitlichen Konzept. Humorvoll beschrieben und lustmachend bebildert.

Für 25,70 Euro ist “Smart Aging” bei der Buchhandlung Das BUCH zu erhalten – im Messepark Dornbirn oder portofrei per Online-Bestellung! Die Ware wird werktags innerhalb von 24 Stunden zum Versand gebracht.

Die VOL.AT-Buchtipps im Überblick