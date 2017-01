Marion Grillparzer: Die Suppe heilt

Für alle, die neue Energie suchen, heißt die Lösung: Entgiften! Das trendige Heilmittel dafür ist Brühe. Sie besitzt eine unglaubliche Detox- und Aufbauwirkung und liefert Stoffe, die wir täglich brauchen, im normalen Essen aber nicht mehr zu finden sind. Durch sehr langes Kochen, wird das Maximum an Gesundheit aus den Knochen geholt. Suppe wird so zu Medizin und hilft beispielsweise dabei Knochen zu heilen, Falten zu glätten, den Darm zu pampern, das Immunsystem zu stärken und Energie zu schenken. In diesem Buch sind alle Suppen-Basics und Wissenswertes aufbereitet. Die Basis bilden fünf Brühen – aus Huhn, Rind, Fisch, Wurzelgemüse und Pilzen (für Vegetarier). Ein Duzend Suppen-Booster, wie Ingwer-Chili-Paste oder Koriander-Pesto, verstärken die Wirkung. Für das ausgeklügelte 4-Wochen-Detoxprogramm werden die Brühen zu Suppen angereichert. Suppen-Tradition trifft dabei auf Rohkost, Superfoods, fermentiertes Gemüse und aktivierte Samen. Das Ganze natürlich gluten- und zuckerfrei.

Für 13,40 Euro ist “Die Suppe heilt” bei der Buchhandlung Das BUCH zu erhalten – im Messepark Dornbirn oder portofrei per Online-Bestellung! Die Ware wird werktags innerhalb von 24 Stunden zum Versand gebracht.

Im Überblick: Die VOL.AT-Buchtipps