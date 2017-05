Marine Le Pen “bedauert” Rückzug ihrer Nichte

Marechal-Le Pen hatte nach der Niederlage ihrer Tante in der Stichwahl um das Präsidentenamt angekündigt, den geplanten Umbau der Partei nicht mitgestalten zu wollen. Sie begründete dies mit ihrem Vorhaben, in einem Unternehmen zu arbeiten und mehr Zeit für ihre Familie zu haben. Die 27-jährige Mutter einer zweijährigen Tochter erklärte aber, sie werde “nicht endgültig den politischen Kampf aufgeben”.

Marechal-Le Pen ist eine von nur zwei FN-Abgeordneten in der Nationalversammlung und Oppositionschefin im Regionalrat der südfranzösischen Region Provence-Alpes-Cote d’Azur. Beide Mandate will sie aufgeben. Das Verhältnis zu ihrer Tante galt seit längerem als angespannt. Die praktizierende Katholikin Marechal-Le Pen steht für eine Annäherung der FN an konservative und katholische Schichten.

Jean-Marie Le Pen sagte der Online-Ausgabe der Zeitung “Le Figaro”, der Rückzug seiner Enkelin werde “zu einer großen Enttäuschung” in der FN führen. Der Ehrenpräsident der Partei sprach auch davon, dass Marechal-Le Pen “desertiert” sei. Für viele Mitglieder und Anhänger sei sie eine “Zukunftshoffnung” gewesen. Ein anderer Vertreter des rechten Flügels, der anonym bleiben wollte, sagte ein “Erdbeben” in der Partei voraus.

(APA/ag.)