Marina Abramovic mit Globart Award 2018 geehrt

Vor der berühmten Theseusgruppe von Antonio Canova auf der Prunkstiege des Wiener Kunsthistorischen Museums hat die Performancekunst-Pionierin Marina Abramovic am Mittwochabend den Globart Award 2018 entgegengenommen. Die Marmorstatue symbolisiere Kraft und Mut, zeigte sich die 71-Jährige vom Schauplatz angetan und bedankte sich für den glamourösen Rahmen der Verleihungs-Zeremonie.

Anders jedoch als jene Künstler, die mit Marmor, Leinwand oder etwa wie der Globart-Preisträger Michael Haneke mit Film arbeiteten, sei sie glücklich, den menschlichen Körper als ihr Material gefunden zu haben. Und besonders glücklich sei sie auch, nach einer 50-jährigen Karriere, in der sich anfangs niemand für ihre immaterielle Kunst interessiert habe, nun vor allem eine junge Künstlergeneration als begeisterte Anhängerschaft ihrer Arbeit zu wissen. Sie nehme den Preis als Ansporn, ihren Weg fortzusetzen. Dieser Weg bedeute Kontinuität in der Veränderung: “Denn nur wenn du dich selbst änderst, kannst du andere ändern!”, sagte die Künstlerin, deren bis 9. Juni laufende Ausstellung “Two Hearts” am Donnerstagabend in der Wiener Galerie Krinzinger eröffnet wird.