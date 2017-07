Marihuana-Not in Nevada

Seit Freitag letzter Woche stehen Kunden Schlange vor den 47 zertifizierten Marihuana-Shops in Nevada. Laut USATODAY hätten die Behörden mit einem erhöhten Andrang gerechnet, doch dass der Bedarf so groß wäre konnte angeblich niemand vorhersehen. Es wurden zwar von Unternehmern mehrere Millionen Dollar investiert und tausende Verkäufer trainiert, jedoch bringt dies nichts solang es am Produkt selbst mangelt.

Staat verdient mit

Rentiert hat sich das Geschäft aber scheinbar schon. Derzeit geht man davon aus, dass dem neu erschaffenen Industriezweig in den letzten Tagen bereits 3 Millionen Dollar (ungefähr 2,6 Millionen Euro) Umsatz erwirtschaftet haben. 1 Millionen Dollar (ungefähr 877 Tausend Euro) davon mussten versteuert werden. 15 % der Steuergelder gehen an Schulen.