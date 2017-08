Marihuana aus Eigenbau

Bislang war der Oberländer unbescholten, doch nun hat ihn seine Vergangenheit mit jahrelangem Cannabis- und Alkoholmissbrauch eingeholt. Der Arbeiter wurde zu acht Monaten unbedingt plus 16 Monaten auf Bewährung verurteilt. Dazu wurden 31.500 Euro für verfallen erklärt, die muss er aus den Drogengeschäften an den Staat abführen. Ob dies exekutiert werden kann, ist offen.

Indoor angebaut

Zusammen mit einem Kumpel erntete der Mann fünf Kilo aus einer Indooranlage. Außerdem verkaufte er sechs Kilo Marihuana. Zum Eigenkonsum erklärte er sich geständig. Therapie statt Strafe ist wegen der großen Menge nicht möglich. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. „Ich bin dennoch froh, dass alles jetzt so gekommen ist, denn ich will eingeordnetes Leben“ scheint der Mann erleichtert. Verteidigerin Astrid Nagel will mit ihrem Mandanten überlegen, ob sie das Urteil annehmen oder es bekämpfen.