Mariae Lichtmess in der Pfarrkirche Schruns

In der Liturgiefeier am 1. Februar wurden Kerzen gesegnet und eine Lichterprozession innerhalb des Gotteshauses durchgeführt. Die von Orgelklängen begleitete Messe schloss mit dem traditionellen Blasiussegen. Wer am Fest des heiligen Blasius einen Gottesdienst mitfeiern möchte, ist am Freitag, dem 3. Februar 2017 in die Pfarrkirche Gantschier eingeladen. Beginn ist um 9 Uhr; anschließend ist Pfarrcafé.

Feiern in Schruns-St. Jodok

Am Sonntag, dem 5. Februar 2017 (5. Sonntag im Jahreskreis) werden beim Pfarrgottesdienst um 8:45 Uhr die diesjährigen Erstkommunionkinder vorgestellt. Aus Anlass des Festes der heiligen Agatha wird in der Feier außerdem Brot geweiht. Um 18:30 Uhr ist Gemeindegottesdienst. Eine Werktagsmesse gibt es dann am Mittwoch, dem 8. Februar 2017, um 18:30 Uhr (Fest des heiligen Hieronymus).