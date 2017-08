Maria Scharapowa erhält Wildcard für US Open

Die Russin muss in New York nicht in die Quali - © APA (AFP)

Die frühere Weltranglisten-Erste und Ex-US-Open-Siegerin Maria Scharapowa hat am Dienstag eine der begehrten Wildcards für die am 28. August beginnenden US Open in New York erhalten. Die 30-jährige Russin, die zuletzt auch durch eine Verletzung zurückgeworfen war, hat in Flushing Meadows 2006 triumphiert und stand 2005 und 2012 jeweils im Halbfinale.