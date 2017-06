Oscar zu Saint-Etienne – Marco Rose neuer Salzburg-Coach

Schon seit Tagen war der Abgang von Oscar zum Achten der abgelaufenen Ligue-1-Saison ein offenes Geheimnis. Für höhere Aufgaben empfohlen hatte sich der 44-Jährige in seinen eineinhalb Jahren in Salzburg mit je zwei Meistertiteln und Cupsiegen. Sein Vertrag wäre noch bis 2018 gelaufen, daher dürfen sich die Mozartstädter über eine ansehnliche Ablösesumme – kolportiert wird rund eine Million Euro – freuen.

Nachfolger Rose sprüht bereits vor Tatendrang: “Ich freue mich sehr auf die bevorstehende Aufgabe. Ich bin nun seit vier Jahren beim FC Red Bull Salzburg und kann mich mit dem eingeschlagenen Weg zu 100 Prozent identifizieren. Unser Ziel muss es weiterhin sein, junge Spieler zu entwickeln, zugleich wollen wir aber auch mit attraktivem und erfolgreichem Fußball überzeugen”, wurde der Deutsche in einer Club-Aussendung zitiert.

Rose ist seit 2013 in der Jugendabteilung der “Bullen” tätig und gewann mit deren U19-Auswahl im April die UEFA Youth League. Außerdem führte er vor wenigen Wochen Salzburgs U18 zum Meistertitel in der ÖFB-Jugendliga. Als Profi hatte Rose als Verteidiger unter anderem für den VfB Leipzig, Hannover 96 und den FSV Mainz 05 gespielt. Als Coach im Erwachsenen-Fußball war Rose lediglich vor seiner Red-Bull-Zeit beim deutschen Regionalligisten Lok Leipzig im Einsatz.

Der neue Cheftrainer nimmt Rene Maric als Assistenzcoach und Patrick Eibenberger als Athletik-Trainer aus Salzburgs U18-Team zu den Profis mit. Rene Aufhauser bleibt Co-Trainer, auch Tormanntrainer Herbert Ilsanker behält seinen Posten.

Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund hält große Stücke auf Rose. “Wir sind überzeugt, dass Marco mit seinem Team alles mitbringt, um den erfolgreichen, eingeschlagenen Weg des FC Red Bull Salzburg weiterzuführen und brennen alle schon darauf, wenn es am Montagnachmittag mit der Sommervorbereitung für die Saison 2017/2018 losgeht”, sagte Freund in der Vereins-Mitteilung.

Am Freitag absolviert Freund gemeinsam mit Rose eine Pressekonferenz, drei Tage später ist der Trainingsstart angesetzt. Ebenfalls am Montag erfolgt auch die Auslosung für die zweite Runde der Champions-League-Qualifikation, in der Salzburg gesetzt ist.

Die Teilnahme an der “Königsklasse” blieb den Mozartstädtern auch unter Oscar verwehrt – dafür holten sie in den 18 Monaten unter dem Katalanen alles, was auf nationaler Ebene zu gewinnen war. In der Europa League jedoch kam im vergangenen Dezember schon in der Gruppenphase das Aus. Nun erhielt Oscar beim französischen Rekordmeister Saint-Etienne (zehn Titel, der bisher letzte 1981), wo Ex-Rapidler Robert Beric engagiert ist, einen Vertrag bis 2019.

(APA)