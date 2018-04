Marco Haller erlitt bei Kollision mit Auto Kniescheibenbruch

Radprofi Marco Haller hat sich am Mittwoch beim Training in Kärnten bei einer Kollision mit einem PKW schwer verletzt und fällt bis zum Sommer aus. Der 27-jährige Kärntner aus dem Katjuscha-Team erlitt einen offenen multiplen Bruch der linken Kniescheibe und wurde noch am Abend im Krankenhaus Villach operiert.

Er sei gemeinsam mit Bernhard Eisel auf einer Trainingsfahrt im Raum Finkenstein unterwegs gewesen, als er mit hoher Geschwindigkeit gegen einen plötzlich von rechts in eine Kreuzung einfahrenden PKW prallte, erläuterte Haller am Donnerstag.

Der 75-jährige Autolenker habe an einem Stopp-Zeichen gehalten, um mehrere Autos passieren zu lassen, sei danach aber in die Kreuzung eingefahren, weil er offenbar die nachkommenden Radprofis übersehen habe, sagte Haller. Während Eisel gerade noch ausweichen konnte, sei er mit voller Wucht seitlich gegen den PKW geprallt, so Haller weiter.

Durch die schwere Verletzung sei die Saison zumindest bis zum Sommer für ihn gelaufen. “Die Tour de France ist für mich leider abgesagt”, bedauerte Haller. Im vergangenen April hatte er sich bei einem Rennsturz in Großbritannien einen Schlüsselbeinbruch zugezogen.