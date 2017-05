Marchionne stolz auf Ferrari-Renaissance – Vettel mahnt

Vettel stapelt vor dem Barcelona-GP tief - © APA (AFP)

Am Muttertag am kommenden Sonntag steht auch der Europa-Auftakt der Formel 1 in Spanien an. Viele Teams reisen mit komplett überarbeiteten Boliden an. An der Hierarchie mit Ferrari und Mercedes und ihren Cheffahrern Sebastian Vettel und Lewis Hamilton an der Spitze wird sich kaum etwas ändern. Vettels oberster Boss, Fiat-Chrysler-Konzernchef Sergio Marchionne, ist schon jetzt mächtig stolz.