Marcel Wolf spielt wieder für EC Bregenzerwald

Für den 26 Jährigen ist es insgesamt die fünfte Spielzeit bei den Wäldern. Marcel machte seinen Weg über den Dornbirner Nachwuchs und wurde schließlich 2011 in Linz verpflichtet. Hier feierte er auch gleich seinen größten Erfolg und holte mit seiner Mannschaft den Titel in der höchsten österreichischen Spielklasse. Für die Black Wings und den DEC absolvierte der Rechtsschütze insgesamt 76 Spiele in der EBEL. Mit Dornbirn holte sich Marcel Wolf 2008 und 2010 gleich zweimal den Titel in der zweiten Bundesliga. 2014 scheiterte er mit dem ECB im Finale knapp an Neumarkt, die INL Trophäe holte er sich zwei Jahre später in Feldkirch gegen den EHC Lustenau.

Bereits 111 Spiele in grün-weiß-schwarz hat der 26 jährige Stürmer bestritten. Dabei holte sich Wolf 88 Scorerpunkte. Unter seinen Teamkollegen gilt er als der schnellste Spieler des Kaders und wird in der Kabine sehr geschätzt. Auch von privater Seite her läuft derzeit alles Bestens, seit kurzem ist Marcel standesamtlich verheiratet. ECB Urgestein Thomas Hackenberg zeigt sich erfreut über die Vertragsverlängerung: „Marcel Wolf ist meiner Meinung nach der schnellste Spieler in unserem Team. Ein harter Arbeiter, der sich für nichts zu schade ist und ein großer Rückhalt in unserer Mannschaft.“