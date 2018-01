Marcel Hirscher holte Adelboden-Double und 7. Saisonsieg

Marcel Hirscher hat am Sonntag sein Weltcup-Wochenende in Adelboden perfekt abgeschlossen. Nach seinem Sieg im Riesentorlauf gewann der ÖSV-Skistar am Sonntag auch den Slalom und feierte sein zweites Double auf dem Chuenisbärgli nach 2012. Hirscher siegte mit 0,13 Sekunden Vorsprung auf Landsmann Michael Matt und 0,16 vor Henrik Kristoffersen (NOR).



Adelboden. Für Hirscher war es bereits der siebente Sieg in der Olympiasaison sowie der insgesamt 52. Weltcup-Erfolg. Auf Hermann Maier fehlten dem 28-jährigen Salzburger damit nur noch zwei Siege, die erfolgreichste Österreicherin aller Zeiten, Annemarie Moser-Pröll (62 Siege) noch zehn. Im Gesamt-Weltcup baute Hirscher damit seinen Vorsprung auf Kristoffersen auf 154 Zähler aus.