Marcel Hirscher gewinnt Wengen-Slalom!

Marcel Hirscher hat seine Topform in den technischen Disziplinen des alpinen Ski-Weltcups auch in Wengen demonstriert.

Am Sonntag gewann der Salzburger erstmals den Slalom am Lauberhorn-Wochenende, womit er seinen achten Weltcup-Sieg in dieser Saison und den fünften im Slalom en suite bejubeln durfte. Mit doppelter Laufbestzeit distanzierte Hirscher Henrik Kristoffersen um 0,93 Sekunden.