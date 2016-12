Hirscher zur Kombi-Halbzeit Zweiter – Kilde Super-G-Schnellster

Erster Herausforderer Hirschers ist der Franzose Alexis Pinturault, der als Halbzeit-Dritter nur 5/100 Sekunden hinter dem ÖSV-Star liegt. Zweitbester Österreicher ist Matthias Mayer (1,86), es folgt Vincent Kriechmayr (2,02). Der gesundheitlich angeschlagene Norweger Kjetil Jansrud hat als Sechster 1,36 Rückstand.

“Ich kann doch noch Super-G fahren! Ich hatte von Anfang an das richtige Gefühl. Es war eine Kennenlernphase die ersten vier, fünf Tore, der Steilhang hat dann gepasst, wie ich das kenne und gewohnt bin. Je weiter das Rennen nach unten ging, desto wohler habe ich mich gefühlt. Ich habe mich getraut, die Ski richtig laufen zu lassen”, sagte Hirscher, der am Dienstag im Spezial-Super-G nur 47. war, im ORF-Interview.

It’ll be a very interesting slalom the one at 2pm! w/ @AleksanderKilde @MarcelHirscher @AlexPinturault @fisalpine