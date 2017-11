Marc Marquez fixierte in Valencia vierten MotoGP-WM-Titel

Der Spanier Marc Marquez ist der jüngste Vierfach-Champion der MotoGP-Klasse der Motorrad-WM. Im letzten Saisonrennen in Valencia hätte ihm ein elfter Rang genügt, doch der 24-Jährige kämpfte um den Sieg und vermied acht Runden vor Schluss nur mit viel Mühe einen Sturz. Weil danach sein einzig verbliebener Rivalen Andrea Dovizioso ausschied, stand er schon vor Rennende als Weltmeister fest.

Honda-Pilot Marquez bejubelte nach dem dritten Rang hinter seinem Landsmann und Teamkollegen Dani Pedrosa sowie dem Franzosen Johann Zarco (Yamaha) seinen insgesamt sechsten WM-Titel nach je einem in der 125ccm- und der Moto2-Kategorie (2010 bzw. 2012). In der Königsklasse war der 35-fache GP-Sieger bereits 2013, 2014 und 2016 die Nummer 1 gewesen.

Marquez riskierte aber trotz des vor dem letzten Rennen praktisch schon fixierten Titels alles. Kurz, nachdem er die Führung vom Franzosen Johann Zarco übernommen hatte, geriet der Toppilot in Sturzgefahr, seine Oberschenkel streiften in extremer Seitenlage die Fahrbahn. “Ich habe in Kurve eins den Bremspunkt verpasst, war zu spät dran, habe mich aber irgendwie gerettet”, erklärte Marquez.