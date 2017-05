Marc Jankos Vertrag wurde nicht verlängert - © APA (Keystone)

Österreichs Fußball-Teamstürmer Marc Janko verlässt am Ende der Saison den FC Basel. Dies gab der Schweizer Serienmeister am Donnerstag bekannt. Der 33-Jährige spielte die vergangenen beiden Jahre für Basel und erzielte in bisher 61 Pflichtspielen 32 Tore. “Meine Zeit in Basel neigt sich dem Ende zu. Aus vereinspolitischen Gründen wird mein Vertrag nicht verlängert”, twitterte Janko.