Maradona bietet sich Venezuelas Präsident als “Soldat” an

Maradona würde für ein freies Venezuela kämpfen - © APA (AFP)

Raus aus dem Trainer-Trikot und rein in die Soldaten-Uniform: Wenn es in Venezuela hart auf hart kommt, will Ex-Fußballstar und Trainer Diego Maradona dabei sein – und zwar auf der Seite des Präsidenten Nicolas Maduro. Auf Facebook bot sich der Argentinier am Dienstag zur Rettung der venezolanischen Revolution an.