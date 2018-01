Marach/Pavic nach Wimbledon auch im Australian-Open-Finale

Oliver Marach und sein Doppelpartner Mate Pavic haben am Donnerstag ihren großartigen Lauf in diesem Jahr fortgesetzt.

Zweites Major-Finale für Marach

Nach dem 13. Sieg en suite stehen Marach/Pavic nach Wimbledon 2017 in ihrem zweiten Major-Finale. Das Duo hat in diesem Jahr schon die Titel in Doha und Auckland geholt. In Endspiel treffen die beiden am Samstag entweder auf die US-Brüder Bob und Mike Bryan oder die Kolumbianer Juan Sebastian Cabal/Robert Farah.