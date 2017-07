Marach/Oswald gewannen Doppel-Finale in Gstaad

Für den 37-jährigen Marach war es der insgesamt 16. Doppel-Titel, nach zuletzt drei verlorenen Endspielen in Folge der erste in diesem Jahr. Der 31-jährige Oswald durfte über seinen fünften Doppel-Titel jubeln.

Nach dem Finalerfolg trennen sich die Wege der beiden Österreicher wieder. Der zuletzt an Handgelenksproblemen laborierende Marach reist nun weiter nach Washington, wo er an der Seite des Kroaten Nikola Mektic antritt. Danach ist in Montreal wieder Mate Pavic sein Partner – mit dem Kroaten, der am Sonntag mit Ivan Dodig das Doppel-Finale von Hamburg gewann, schaffte es Marach zuletzt bis ins Finale von Wimbledon.

“Wir hatten schon fast verloren und dann sind wir ins Match zurückgekommen. Wir haben im Match-Tiebreak ein paar tolle Punkte gespielt”, meinte Wimbledon-Doppel-Finalist Oliver Marach erfeut. “Dank an Philipp für eine tolle Woche hier in Gstaad.”

Der angesprochene Vorarlberger freute sich über seinen insgesamt fünften ATP-Doppel-Titel: “Das ist wahrscheinlich der schönste Sieg meiner Karriere. So nahe am Zuhause und mit meiner Familie in den Zuschauerrängen fühlt sich das sehr speziell an.”

