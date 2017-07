Marach mit fast 37 Jahren erstmals in Major-Doppel-Finale

Fünfsatz-Triumph über kroatisches Duo - © APA (Archiv)

Oliver Marach hat es in Wimbledon in seinem 38. Grand-Slam-Doppel-Bewerb erstmals in ein Endspiel geschafft. Drei Tage vor seinem 37. Geburtstag schaffte der in Panama lebende Steirer, der auf der ATP-Tour schon 15 Titel gewonnen hat, an der Seite des Kroaten Mate Pavic seinen bisher größten Erfolg.