Marach greift in Stuttgart nach erstem Doppeltitel 2017

Stuttgart ist eines von Marachs Lieblingsturnieren - © APA (Archiv/Punz)

Tennisprofi Oliver Marach greift nach seinem ersten Doppeltitel im Jahr 2017. Der 36-Jährige besiegte am Samstag beim mit 701.975 Euro dotierten Rasen-Turnier in Stuttgart mit seinem kroatischen Partner Mate Pavic im Halbfinale die als Nummer eins gesetzten US-Amerikaner Bob und Mike Bryan mit 7:6(3),6:3. Im Finale am Sonntag warten Jamie Murray/Bruno Soares (GBR/BRA-2).