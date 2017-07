Schöner Erfolg für Oliver Marach - © APA (Archiv)

Oliver Marach und der Kroate Mate Pavic kämpfen am Donnerstag in der zweiten Partie nach 12.30 Uhr MESZ um den Einzug in das Finale des Tennis-Grand-Slam-Turniers in Wimbledon. Gegner sind die Kroaten Nikola Mektic/Franko Skugor, die sich am Mittwoch im Viertelfinale 6:7(8),6:4,7:6(5),7:5 gegen Hans Podlipnik-Castillo/Andrej Wasilewskij (CHI/BLR) durchgesetzt haben.