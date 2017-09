ManUnited weiter in Topform – 4:0 gegen Crystal Palace

Romelu Lukaku machte das Torquartett voll - © APA (AFP)

Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United befindet sich weiterhin in Topform. Die “Red Devils” feierten am Samstag in der 7. Premier-League-Runde einen 4:0-Heimsieg über Crystal Palace und übernahmen damit zumindest für wenige Stunden die Tabellenführung vom Stadtrivalen City. Die Treffer gegen das Schlusslicht erzielten Juan Mata (3.), Marouane Fellaini (35., 49.) und Romelu Lukaku (86.).