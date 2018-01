ManUnited beendete Negativserie mit 2:0 bei Everton

Nach fünf erfolglosen Pflichtspielen hat Manchester United wieder einen Sieg eingefahren. Der zweitplatzierte englische Fußball-Rekordmeister gewann am Neujahrstag auswärts gegen Everton durch Tore von Anthony Martial (57.) und Jesse Lingard (81.) mit 2:0 und reduzierte damit den Rückstand auf Manchester City auf zwölf Zähler. Allerdings hat der Spitzenreiter noch ein Spiel in der Hinterhand.

Unterdessen behauptete Liverpool dank eines 2:1 bei Burnley Rang vier. Ex-Salzburger Sadio Mane schoss die “Reds” in der 61. Minute in Führung, nach dem Ausgleich des bisherigen Überraschungsteams durch den Isländer Johann Berg Gudmundsson (87.) gelang Ragnar Klavan in der 94. Minute das 2:1 für die Gäste. Der Verteidiger avancierte damit zum ersten Esten, der in der Premier League ein Tor erzielte.