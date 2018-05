Manuela Auer wird nicht SPÖ-Spitzenkandidatin

Feldkirch - „Ich stehe nicht für die Funktion der SPÖ-Spitzenkandidatin bei den Vorarlberger Landtagswahlen im kommenden Jahr zur Verfügung!“, das gibt LAbg. AK-Vizepräsidentin Manuela Auer heute offiziell bekannt.

Verschiedene Namen für die SPÖ-Spitzenkandidatur bei den kommenden Landtagswahlen in Vorarlberg werden seit Wochen und Monaten genannt, darunter auch AK-Vizepräsidentin Manuela Auer. Auer gibt heute dazu bekannt: „Ich habe mich bisher an die Sprachregelung gehalten und keine Stellungnahme zu den Spekulationen abgegeben. Nun möchte ich aber klarstellen, dass für mich eine Kandidatur als SPÖ-Spitzenkandidatin für die nächsten Landtagswahlen nie in Frage gekommen ist.“