ManU reagiert erschüttert auf Terroranschlag

Ronney und Co. in Gedanken bei den Opfern - © APA (Archiv/AFP)

36 Stunden vor dem Finale der Fußball-Europa-League hat Manchester United geschockt auf den Anschlag in der Heimatstadt reagiert. “Wir sind von den schrecklichen Ereignissen der letzten Nacht in der Manchester Arena sehr erschüttert. Unsere Gedanken und Gebete gehen an alle Betroffenen”, twitterte der Finalist. Im Endspiel trifft ManU am Mittwoch in Solna bei Stockholm auf Ajax Amsterdam.