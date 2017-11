Manner mit wirksamster Werbung 2017

Personalisierte Manner-Schnitten waren die effizienteste Werbekampagne des Jahres 2017. Bei der Verleihung der "Effie"-Preise am Montagabend staubten die Waffelmacher aus Ottakring den "Platin-Effie" und den Gold-Preis in der Kategorie Food & Beverage ab. Silber gab es in der Kategorie Dienstleistung für die Seefelder "Pistenraupe"-Aktion - der PR-Ethikrat hatte diese Aktion streng gerügt.

Auch den Publikumspreis erhielt der Tourismusverband Seefeld für die angeblichen Abwege der Pistenraupe. In der Kategorie Soziales nahm die Stiftung Kindertraum für “Träume werden wahr” den goldenen “Effie”-Award entgegen, in der Kategorie Handel gab es einen Bronze-Preis für “Immergünstig” von dm Drogeriemarkt. Markus Breitenecker, Geschäftsführer von ProSiebenSat.1Puls4, wurde zum “Marketer des Jahres” gekürt: Seine zweite Auszeichnung binnen kürzester Zeit, rief ihn doch unlängst erst der “Österreichische Journalist” zum “Medienmanager des Jahres” aus.

Verliehen werden die “Effies” alljährlich von der Österreich-Abteilung der International Advertising Association. Bei der Gala am Montagabend begrüßte diese laut Aussendung rund 500 Gäste.