Manner: Keine Doppel-Qualitätsstandards

Mannerschnitten schmecken überall gleich - © APA

Der börsennotierte Wiener Süßwarenhersteller Manner weist Anschuldigungen zurück, er würde in Ungarn, Tschechien, Slowakei und Polen Produkte schlechterer Qualität verkaufen. “Die Rezeptur der im In- und Ausland beliebten Mannerschnitte ist unabhängig vom Zielmarkt, Land oder Kunden einheitlich”, betonte der Nahrungsmittelfabrikant am Donnerstag in einer Presseaussendung.