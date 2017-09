Mann zündete sich vor Parlament in Neuseeland an

Gelände ums Parlament wurde abgesperrt - © APA (AFP)

In Neuseeland hat sich zwei Tage vor der Parlamentswahl ein Mann vor dem Parlament in Wellington selbst angezündet. Das berichteten lokale Medien am Donnerstag unter Berufung auf die ortsansässige Polizei. Der Mann befinde sich in kritischem Zustand und würde momentan von Rettungskräften versorgt, so die Polizei. Hinweise auf seine Identität gebe es zur Zeit noch nicht.