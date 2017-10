Mann wollte zwei Buben im Weinviertel in sein Auto locken

In der Weinviertler Gemeinde Altlichtenwarth (Bezirk Mistelbach) soll ein bisher Unbekannter versucht haben, zwei Buben in sein Auto zu locken. Die Achtjährigen vertrauten sich einem Lehrer an, der die Polizei verständigte. Vom Tatverdächtigen wurde ein Phantombild angefertigt. Eine Fahndung nach der durch den Lehrer erstatteten Anzeige blieb erfolglos.

Der Vorfall hatte sich vergangenen Donnerstag gegen 7.30 Uhr zugetragen. Nach Angaben der Landespolizeidirektion NÖ ignorierten die Buben die Aufforderung und gingen zu einer Bushaltestelle weiter. Dort soll der Unbekannte aus seinem Wagen gestiegen sein und einen der Achtjährigen am Arm ergriffen haben. Das Kind riss sich los. Der Mann soll etwa 1,80 Meter groß sein, kurze, braune Haare haben und Brillenträger sein. Er dürfte die Buben vorerst in einer Fremdsprache, vermutlich Englisch, angesprochen, anschließend jedoch fließend Deutsch geredet haben. Der Mann war mit einem grauen Pkw, vermutlich ein SUV, mit schwarzer Motorhaube und Wiener Kennzeichen unterwegs. Mit den beiden Achtjährigen wurde getrennt jeweils ein Phantombild angefertigt. Hinweise in dem Fall werden an die Polizeiinspektion Bernhardsthal (Tel.: 059133-3261) erbeten. (APA)