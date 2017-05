Mann wollte auf Ex-Frau in Wien einstechen

Der 44-Jährige wurde festgenommen - © APA

Ein 44 Jahre alter Mann hat am Muttertag in Wien-Simmering offenbar aus Eifersucht mehrfach versucht, auf seine 41-jährige Ex-Frau einzustechen. Die gemeinsamen Kinder der beiden entwaffneten den Vater. Daraufhin schlug dieser mehrfach auf die Frau ein und verletzte sie. Eine Nachbarin verständigte die Polizei. Der 44-Jährige wurde festgenommen, berichtete die Exekutive am Montag.