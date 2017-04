Mann vor Wiener Diskothek niedergeschossen

Der Mann wurde laut Polizei operiert - © APA (Webpic)

In der Nacht auf Samstag hat sich vor einer Diskothek in Wien-Favoriten ein mysteriöses Schussattentat abgespielt: Ein 42-Jähriger wurde mehrmals getroffen, begab sich aber selbst ins Spital, wo er am Nachmittag operiert wurde. Es bestand keine Lebensgefahr. Die Polizei gab sich aufgrund der laufenden Ermittlungen äußerst bedeckt.