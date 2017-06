Mann übergoss sich in NÖ mit Treibstoff und zündete sich an

42-Jähriger wurde mit Notarzthubschrauber abtransportiert - © APA (Archiv/ÖAMTC)

Ein 42-jähriger Mann hat sich am Sonntagabend in Neumarkt an der Ybbs (Bezirk Melk) mit Treibstoff übergossen und angezündet. Wie die Polizei NÖ am Montag mitteilte, wurde der Mann schwer verletzt mit dem Notarzthubschrauber ins Allgemeine Krankenhaus Wien geflogen. Auch ein Verwandter des Mannes erlitt durch das Feuer Verbrennungen an Arm und Fuß.