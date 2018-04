Mann überfällt Bank mit Axt und Wasserpistole

Im schwäbischen Ravensburg hat ein 59-jähriger Mann am Dienstag eine Bank betreten und Geld gefordert - Sein eigenes.

Der 59-Jährige betrat am Dienstag, mit Wasserpistole und Axt bewaffnet, eine Bank in Ravensburg. Er forderte Geld und bespritzte Angestellte am Schalter, die Axt hatte er beiseite gelegt.