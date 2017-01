Mann stürzte in Vorarlberg 70 Meter über steiles Gelände ab

Der Wanderer musste mit einem Hubschrauber geborgen werden - © APA (Archiv)

Ein 60-Jähriger ist am Dienstag bei einer Wanderung in Fraxern (Bezirk Feldkirch) rund 70 Meter über steiles Gras- und Felsengelände abgestürzt. Der Familienvater rutschte an einer exponierten Stelle eines schneebedeckten Wanderwegs aus und fand keinen Halt mehr. Der 60-Jährige erlitt Prellungen und Abschürfungen am ganzen Körper und musste vom Hubschrauber per Tau geborgen werden, so die Polizei.