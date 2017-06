Mann stieß schwangere Freundin in Wien aus Fenster

Ein 23 Jahre alter Mann hat am Sonntagabend seine 17-jährige Freundin in Wien-Hernals aus einem Fenster im zweiten Stock eines Wohnhauses gestoßen. Die junge Frau erlitt Prellungen und Abschürfungen und wurde zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Der Verdächtige, ein afghanischer Staatsbürger, war geflüchtet. “Nach ihm wird gefahndet”, sagte Polizeisprecher Harald Sörös am Montag.

Als die Rettungskräfte gegen 21.15 Uhr bei der Wohnhausanlage in der Lacknergasse eintrafen, fanden sie die Frau im Innenhof sitzend. Sie ist nach Angaben der Polizei in der neunten Schwangerschaftswoche. Der Lebensgefährte hatte sofort nach der Tat die Flucht ergriffen. Die Polizei ermittelt wegen Mordversuchs. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken