Mann stieß Schwangere aus Fenster – Verdächtiger gefasst

23-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen - © APA

Die Polizei hat am Mittwoch in Wien-Favoriten einen 23-jährigen Mann festgenommen, der wegen Mordversuchs an seiner schwangeren Verlobten gesucht worden war. Der Afghane soll am Sonntagabend die 17-Jährige in Hernals aus einem Fenster im zweiten Stock gestoßen haben. In einer ersten Einvernahme bestritt der 23-Jährige die Tat, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer der APA.