Mann starb in Wiener Wohnung: Dutzende Waffen sichergestellt

Bei einem Rettungseinsatz am Sonntagabend in Wien-Leopoldstadt hat die Polizei in der Wohnung eines Pensionisten dutzende Waffen, darunter Faustfeuerwaffen und eine Sprenggranate, sichergestellt. Als die Beamten eintrafen, war der 74-Jährige bereits reglos. Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg, ein Notarzt stellte nur mehr den Tod des Mannes fest, berichtete die Polizei am Montag.