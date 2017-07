Mann stahl in Wien Luxusautos – Halbe Million Euro Schaden

Verdächtiger wurde im April auf frischer Tat ertappt - © APA (Symbolbild)

Ein 40 Jahre alter Mann soll in Wien zumindest zehn Luxusautos gestohlen haben. Der Gesamtschaden beträgt mehr als eine halbe Million Euro. Der Mann ging sehr professionell vor und verwendete elektronisches Tatwerkzeug um rund 45.000 Euro. Anfang April wurde der Slowake auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Der 40-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, berichtete die Wiener Polizei am Montag.