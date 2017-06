Mann stahl 1.704 Energydrink-Dosen aus Wiener Supermarkt

Der Mann wurde festgenommen - © APA (Symbolbild)

Ein 38-Jähriger, der Mitte April 1.704 Energydrink-Dosen aus einem Supermarkt in Wien-Brigittenau gestohlen haben soll, ist am Samstag wieder am Tatort erschienen und wurde dort von Zivilbeamten festgenommen. Wie Polizeisprecher Harald Sörös berichtete, wurden bei dem sich in U-Haft befindlichen Mann auch gefälschte lettische Ausweise gefunden.