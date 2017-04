Mann stach mit Springmesser auf 54-jährigen Salzburger ein

Die Polizei durchkämmte das Wohnhaus nach dem Messerstecher - © APA (Webpic)

Mit einem Springmesser hat am Samstagabend ein vorerst Unbekannter auf einen 54-Jährigen im Salzburger Stadtteil Taxham eingestochen. Der Angreifer flüchtete daraufhin in einen Wohnblock. Bei der Fahndung nach ihm in der Anlage kamen die Beamten einem mutmaßlichen Drogenhändler auf die Schliche, berichtete die Polizei am Sonntag.