Mann stach in Wien auf neuen Partner seiner Ex-Freundin ein

Ein 37-jähriger Syrer hat am Donnerstagabend in Wien-Döbling seiner Ex-Freundin aufgelauert, sie mit dem Umbringen bedroht und schließlich auf ihren neuen Lebensgefährten eingestochen. Der Mann erlitt mehrere Stichverletzungen am Oberarm und an den Beinen. Trotzdem begab er sich noch selbst zur Polizei, die Beamten verständigten die Rettung. Dem Angreifer gelang die Flucht, die Fahndung läuft.

In der Nähe der Wohnung der Frau in der Heiligenstädter Straße war der Syrer gegen 22.30 Uhr auf das ebenfalls aus Syrien stammende Paar getroffen. Er verlangte von der 24-Jährigen, zu ihm zurückzukommen, da er sie andernfalls umbringen werde. Als sich der neue Freund, ebenfalls ein 37-Jähriger, schützend vor die junge Frau stellte, zog deren Ex-Partner ein Messer und stach zu. Er fügte dem 37-Jährigen mehrere Stichverletzungen zu und rannte davon.

Der Verletzte und seine Freundin kamen noch eigenständig zur Polizeiinspektion am Julius-Tandler-Platz im Bezirk Alsergrund, um Anzeige zu erstatten. Von dort wurde er ins Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter hat keinen Wohnsitz in Österreich. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung.