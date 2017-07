Mann sprang in Wien bei Polizeikontrolle aus Fenster

Sprung erfolgte aus vier Metern Höhe - © APA (Webpic)

Wegen Anrainerbeschwerden hatten Beamte der Wiener Fremdenpolizei am Samstagnachmittag in einer Wohnhausanlage in der Radetzkystraße in der Landstraße Kontrollen durchgeführt. Aus einer Wohnung kam Cannabisgeruch. Daraufhin wurden die sechs darin aufhältigen jungen Männer kontrolliert. Einer von ihnen sprang plötzlich aus dem Fenster, berichtete die Polizei am Sonntag.