Mann soll auf Bestellung gestohlen haben – In OÖ geschnappt

Der Polizei Oberösterreich ist ein 40-jähriger Rumäne ins Netz gegangen, der in den vergangenen drei Jahren regelmäßig in Österreich auf Diebestour unterwegs gewesen sein soll. Der Mann soll dabei Dinge auf Bestellung gestohlen und im Zwei-Wochen-Intervall in sein Heimatland transportieren haben lassen, wie die Polizei mitteilte.

Der Rumäne wurde den Angaben zufolge nach einem Diebstahl in einem Supermarkt in Ried im Innkreis geschnappt. Ein Kunde beobachtete ihn Anfang Juli beim Einstecken einer Schnapsflasche und meldete dies dem Verkaufspersonal. Der Rumäne war an diesem Tag mit seiner 22-jährigen Lebenspartnerin sowie der gemeinsamen, sechs Wochen alten Tochter unterwegs. Laut Polizei fanden die Beamten im Wagen des Paares weiteres Diebesgut aus den umliegenden Kaufhäusern, und auch in der Wohnung der 22-Jährigen seien gestohlene Gegenstände gelagert gewesen. Der Mann ist geständig, in den vergangenen drei Jahren regelmäßig nach Österreich eingereist zu sein und Ladendiebstähle begangen zu haben. Auf dem Handy des Festgenommenen konnten laut Polizei Bestelllisten rumänischer Kunden sichergestellt werden. Die vorläufig ermittelte Schadenssumme beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Die Polizei schätzt die tatsächliche Schadenshöhe aber wesentlich höher ein. Der Verdächtige und seine Lebenspartnerin werden nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahles bei der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis angezeigt und sind auf freiem Fuß. (APA)