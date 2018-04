Mann schwamm auf Flucht vor Polizei über Grenze nach OÖ

Polizisten warteten am Ufer bereits auf den Flüchtenden

Polizisten warteten am Ufer bereits auf den Flüchtenden ©APA

Gescheitert ist am Freitagnachmittag der Fluchtversuch eines 20-Jährigen vor einer Polizeikontrolle im bayerischen Burghausen. Der Mann, der laut Polizei vermutlich Drogen bei sich hatte, sprang in die kalte Salzach und schwamm ans oberösterreichische Ufer in Hochburg-Ach (Bezirk Braunau). Dort wurde der bereits geschwächte Deutsche von Polizisten aus Bayern und Österreich empfangen.

Das Durchschwimmen der Salzach dauerte offensichtlich länger, als der 20-Jährige angenommen hatte. Der bereits amtsbekannte Bursch hat bei dem anstrengenden Fluchtversuch auch Verletzungen erlitten. Er wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und ins Krankenhaus Burghausen eingeliefert.