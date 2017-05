Mann schlug Ehefrau über zehn Jahre – festgenommen

Beim Festgenommenen handelt es sich um einen Iraker - © APA (Symbolbild)

Ein 33 Jahre alter Mann, der seine Ehefrau (35) über zehn Jahre hinweg misshandelt haben dürfte, ist am Mittwoch in Graz festgenommen worden. Das berichtete die Landespolizeidirektion am Freitag. Die Verletzungen der Frau waren im Krankenhaus aufgefallen, das Personal verständigte die Polizei. Der Mann wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht. Er zeigte sich nicht geständig.