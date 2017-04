Mann raubte Taxilenker in Wien brutal aus

Der laut Taxilenker “große schwarze Afrikaner” stieg gegen 2.00 Uhr in der Lützowgasse in Penzing ins Fahrzeug und ließ sich in die Äußere Mariahilfer Straße chauffieren. Anstatt den Fahrlohn zu zahlen, prügelte er dort mehrmals mit der Faust auf den 58-Jährigen ein. Anschließend raubte er die Geldbörse des Taxlers. “Bei der Flucht schlug er noch die Heckscheibe des Taxis ein”, schilderte Polizeisprecher Thomas Keiblinger. Der 72-Jährige Besitzer des Taxis erstattete deshalb Anzeige wegen Sachbeschädigung.

(APA)