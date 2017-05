Ein 37-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag in Wien-Ottakring zuerst versucht, in die Wohnung seiner Ex-Frau zu gelangen und dann auch noch Polizisten angegriffen. Eine Polizistin verletzte er an den Händen, ihren Kollegen biss er in den Unterarm. Der offensichtlich betrunkene Brasilianer wurde festgenommen, er befindet sich in Haft. Die beiden Polizisten mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Die 36-jährige Wienerin hatte um 3.00 Uhr noch selbst den Notruf gewählt. Ihr Ex-Mann versuchte, in ihre Wohnung in die Tendlergasse zu gelangen, er randalierte davor und beschädigte die Tür. In die Wohnung gelangte der Mann nicht, die Frau blieb unverletzt. Als jedoch die Beamten eintrafen, griff der Betrunkene sie sofort an. Die Polizistin erlitt blutende Wunden an den Händen. (APA)