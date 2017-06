Mann nach Tod von drei Schwestern in Rom festgenommen

Drei Wochen nach dem Tod dreier Schwestern in Rom hat die Polizei einen 20-jährigen Mann festgenommen. Er wird verdächtigt, das Wohnmobil einer Roma-Familie im Stadtteil Centocelle angezündet zu haben, berichteten italienische Medien am Donnerstag. Die Schwestern im Alter von vier, acht und 20 Jahren waren in dem Campingwagen verbrannt, zehn Familienmitglieder hatten sich retten können.

Bei dem Verdächtigen soll es sich ebenfalls um einen Rom handeln. Er wurde in Turin festgenommen. Er leistete keinen Widerstand, als er von den Sicherheitskräften festgenommen wurde. Die Polizei vermutet Rache hinter der Tat vom 10. Mai. Die Ermittler hatten am Tatort Überreste einer Brandflasche gefunden und zunächst einen rassistischen Hintergrund ausgeschlossen. Die Tat sorgte in Italien für Entsetzen. Auch der Papst hatte der Familie Trost gespendet. (APA)